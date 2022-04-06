تركيا تعيد سفارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف

قالت السفارة "كنّا قد نقلنا مؤقتًا عملياتنا إلى مدينة تشيرنيفتسي التي أصبحت المركز اللوجستي لجهود الإجلاء"

أعلنت سفارة تركيا في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إعادة فتح سفارتها في العاصمة كييف بعدما كانت نقلتها بشكل مؤقت إلى الحدود الرومانية في آذار/مارس لدواع أمنية، وقالت السفارة "كنّا قد نقلنا مؤقتًا عملياتنا إلى مدينة تشيرنيفتسي التي أصبحت المركز اللوجستي لجهود الإجلاء. عُدنا اليوم إلى كييف".

وكانت أنقرة قد نقلت سفارتها في 11 آذار/مارس إلى تشيرنيفتسي في جنوب شرق أوكرانيا على بعد حوالى 40 كيلومترًا من الحدود الرومانية، كما قامت "بإجلاء العاملين في سفارتها في أوكرانيا لدواع أمنية".

وكانت تركيا، التي تحاول حاليًا لعب دور الوسيط في المفاوضات بين كييف وموسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واحدة من آخر الدول التي احتفظت بمكتب تمثيلي في كييف وهي حليف وثيق لها.