رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو إلى اجتماع لنواب حزب "يمينا" بعد استقالة إديت سيلمان

سيلمان:"لقد عملت بشكل هائل لهذا التحالف، لكن لسوء الحظ لا يمكنني إلحاق الأذى بالهوية اليهودية لإسرائيل"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع حزب يمينا، الذي لم يتبق منه سوى خمسة مقاعد "بعد الانشقاق الدراماتيكي" لعضو الكنيست إديت سيلمان.

وبعد أقل من عام على وصوله إلى السلطة، خسر ائتلاف نفتالي بينيت أغلبيته في الكنيست يوم الأربعاء بعد استقالة مفاجئة لعضو يميني، وعلى الفور تم التودد إلى إديت من قبل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وكانت إديت سيلمان قد قالت في بيان، "لقد جربت طريق الوحدة، لقد عملت بشكل هائل لهذا التحالف، لكن لسوء الحظ لا يمكنني إلحاق الأذى بالهوية اليهودية لإسرائيل" وأضاف "انهيت تواجدي في الائتلاف وسأحاول التحدث مع أصدقائي من تشكيل حكومة يمينية، وأنا أعلم أنني لست الوحيد الذي يشعر بهذه الطريقة"

وقال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو: "تأثرت كثيرا لسماع تصريح عضوة الكنيست إيديت سيلمان، وأنا أهنئها نيابة عن جماهير الشعب الإسرائيلي الذين كانوا يتوقون إلى هذه اللحظة.. إيديت، تثبتين أن ما يواجهك هو اهتمامك بالهوية اليهوية لدولة إسرائيل وأرض إسرائيل، وأرحب بعودتك إلى (المعسكر الوطني)".

وأضاف: "أدعو جميع المنتخبين من قبل المعسكر الوطني للانضمام إلى إيديت والعودة إلى الوطن إلينا، وسوف يتم استقبالهم باحترام كامل وبأذرع مفتوحة".

ومن جهته، قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، الأربعاء، إن أحزاب المعارضة العربية "لن تكون شريان الحياة" لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرا إلى أنه "لا ينوي الانضمام إلى الائتلاف"

جدير بالذكر أن الائتلاف الحكومي الحالي لديه الآن 60 مقعدا، أي عدد مقاعد المعارضة، ولكن إذا تمكنت من حشد نائب واحد آخر على الأقل في الحكومة.

وفي السياق دعا بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى العودة إلى السلطة على الرغم من محاكمته بالفساد، يوم الأربعاء نواب يمينيين آخرين في الحكومة للانضمام إلى معسكره حيث خططت المعارضة اليمينية بالفعل لمظاهرة كبيرة في المساء في القدس ضد الحكومة الائتلافية.