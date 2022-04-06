إسرائيل: الاحتفال بيوم الاستقلال لن يكون به ألعاب نارية، بسبب مخاوف من اضطراب ما بعد الصدمة

"الاحتفال سيركز على المصلحة العامة"، معلنا أن "مراسم إشعال الشعلة ملك للجميع ، في كل موقف سياسي"

أعلن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروبر ، اليوم الأربعاء، أن الاحتفال الرئيسي بعيد الاستقلال في إسرائيل، الذي يقام في 4 مايو/أيار الوشيك لن يشمل، عرضا للألعاب النارية لأول مرة، بسبب مخاوف بشأن "تأثيره على أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة"، داعيًا السلطات المحلية إلى إنهاء عروض الألعاب النارية.

وقال تروبير ، وفقا لتايمز أوف إسرائيل ، إن "الاحتفال سيركز على المصلحة العامة"، معلنا أن "مراسم إشعال الشعلة ملك للجميع ، في كل موقف سياسي" كما أعلن عن شعار هذا العام: "يد تلتقي بأخرى".

وتشمل مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال إضاءة الشعلة في جبل هرتسل في القدس، وجنودا يقومون بتمارين على الأقدام وتنتهي عادةً بعرض للألعاب النارية، ويعتزم رئيس الوزراء نفتالي بينيت الحضور، لكنه لن يلقي كلمة، في خروج عن تقليد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو

وكانت هناك مخاوف بشأن تأثير الألعاب النارية في الاحتفال على أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وكذلك مخاوف مماثلة بشأن الألعاب النارية في عيد المساخر.

وبحسب صحيفة "معاريف" أيد رئيس مجلس مستوطنة إفرات المحلي عوديد رافيفي القرار، متعهدا بعدم عرض ألعاب نارية في نطاق سلطته.