"استكمال بناء الجدار الفاصل بأكمله على طول خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل ضروري على المدى القريب والبعيد

قام وزير الأمن الداخلي عومر بارليف الأربعاء، بجولة على طول السياج الأمني في منطقة عدولام بالقرب من مدينة بيت شيمش، حيث استمع إلى شرح عامة عن عدد من الفتحات في السياج التي يتسلل عبرها أشخاص من الضفة الغربية، كما استمع إلى الأنشطة التي يقوم بها حرس الحدود في المنطقة والتي تهدف إلى منع العناصر المعادية والأمنية والإجرامية من دخول إسرائيل.

وقال بار ليف في أعقاب الجولة إن هذه الفتحات على طول الجدار الفاصل تمثل تحديًا متواصلًا بالنسبة لجنود حرس الحدود والجيش الإسرائيلي. "إن منع دخول عناصر معادية من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية هو مصلحة أمنية من الدرجة الأولى". وأضاف الوزير: "استكمال بناء الجدار الفاصل بأكمله على طول خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل ضروري ليس فقط لمنع العمليات الأمنية في المدى القريب، ولكن أيضًا للمستقبل البعيد. سأعمل على بلورة خطة لمدة عامين لاستكمال الجدار والشراع في البناء التدريجي".