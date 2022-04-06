بعد 9 سنوات من الأزمة بين البلدين، تركيا تعين سفيرا لها لدى مصر

سعت تركيا ومصر إلى إصلاح العلاقات، التي انقطعت بعد أن "رفضت أنقرة الاعتراف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أفاد موقع "مصر اليوم: نقلا عن مصادر تركية، أن تركيا قررت تعيين سفيرا جديدا لدى القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات، ويتعلق الأمر بالسفير الجديد"صالح موتلو شان"، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي (2015- 2020).

وذكر المسؤولون أن أنقرة تسعى الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.وبعدما سعت تركيا ومصر إلى إصلاح العلاقات، التي انقطعت بعد أن "رفضت أنقرة الاعتراف برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي للبلاد بعد انقلاب 2013 الذي أطاح بسلفه محمد مرسي"

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أشد المنتقدين لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان ضد قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين

وفي محاولة لإصلاح العلاقات، رفعت الحكومة التركية حق النقض ضد أنشطة الشراكة المصرية مع حلف الشمال الأطلسي "الناتو" العام المنصرم، وأنهت بث البرامج السياسية التي تبثها قنوات تلفزيونية معارضة مصرية بإسطنبول.