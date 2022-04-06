إقليم كردستان العراق: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب مصفاة نفط في أربيل

"3 صواريخ سقطت، مساء اليوم، قرب محطة تصفية نفط في قضاء خبات على الحدود بين أربيل ونينوى"

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مساء الأربعاء، سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا بالقرب ‏من مصفاة نفط كوركوسك ومجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير، في قضاء خابات بمدينة أربيل"ولفت الجهاز إلى أنه "لم تسجل أية أضرار جراء سقوط الصواريخ.

وقال الجهاز، في بيان، إن "3 صواريخ سقطت، مساء اليوم، قرب محطة تصفية نفط في قضاء خبات على الحدود بين أربيل ونينوى". وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الصواريخ تم من قضاء الحمدانية في نينوى".

وفي وقت لاحق، حدد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان، مصدر الصواريخ، مؤكدا أنها "أطلقت من معبر الحمدانية باتجاه أربيل في محور الخازر ".وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الصواريخ تم من قضاء الحمدانية في نينوى".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف هجوما صاروخيا معسكر زليكان الذي يوجد به قوات تركية شمال شرقي الموصل.

وأكد مصدر أن "الهجوم استهدف محيط قاعدة زليكان، دون أن يوقع أي خسائر بشرية أو مادية. في هجوم هو الثالث خلال يومين".