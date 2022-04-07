تقرير: مصر تضغط على حماس لعدم التصعيد في غزة

ومن المرتقب ن يزور وفد امني مصري اسرائيل هذه الايام وعرض شروط الفصائل لاستمرار التهدئة

أفادت صحيفة "العربي الجديد" اليوم الخميس أن مصر تمارس ضغوطات على حركة حماس لعدم التصعيد في قطاع غزة، بدون أي علاقة للتطورات في القدس, وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن مصر تحاول التوصل إلى التزام من حركة حماس لعدم الدخول إلى مواجهة مع إسرائيل، أيضا حتى لو "تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمر" في القدس وشهر رمضان.

وأضاف المصدر أن المصريون يعتقدون أنهم قادرين على ابتزاز حماس بهذا السياق، بوسائل مرتبطة بإعادة إعمار غزة إو اقتصاد غزة.

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بوقت سابق من هذا الاسبوع بأن حماس منعت الجهاد الإسلامي بالرد بإطلاق قذائف من غزة ردا على مقتل نشطاء الحركة الثلاث في جنين فجر السبت. وأوضحت مصادر فلسطينية أن حماس أوضحت للجهاد أنه لا يوجد لها مصلحة بجولة في قطاع غزة في الوقت الحالي.

وأفيد بتقرير آخر للعربي الجديد أن بعثة أمنية من مصر ستصل خلال الأيام القادمة إلى إسرائيل لإطلاعها على شروط الفصائل الفلسطينية للحفاظ على التهدئة. طاهر النونو، مستشار زعيم حركة حماس صرح أمس بأن إسرائيل ستتحمل مسؤولية نتائح "أي استفزاز في الحرم القدسي وباب العامود".وتواصلت الاشتباكات في منطقة باب العامود ليلة أمس بين مقدسيين ورجال الشرطة، واعتقل خلالها اربعة شبان مقدسيين.