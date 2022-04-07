وزير الامن الاسرائيلي يوقع امر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق عربي موال لداعش

والسلطات الامنية الاسرائيلية تواصل البحث عن فلسطيني موال لداعش شمالي الضفة الغربية

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس عن توقيعه "أمر اعتقال إداري على مدار اربعة أشهر بحق مواطن عربي من مدينة الناصرة شمالي إسرائيل موال لتنظيم داعش"، وقد أدين بالسابق بتورطه بمخالفات تتعلق بحيازة أسلحة، في حين تبحث السلطات الأمنية الاسرائيلية عن فلسطيني موال لداعش من شمالي الضفة الغربية بعد فشلها باعتقاله.

وذكر البيان الصادر عن غانتس أن القرار يعتمد على معلومات تشير ألى "تطرفه وتأييده للحركة الجهادية السلفية"، التي تدعو إلى تنفيذ أعمال جهادية عسكرية إلى جانب دعمه للأيديلوجية المتطرفة لتنظيم داعش". مذكرة الاعتقال المشار اليها تنظم الى 7 أوامر أضافية وقعها وزير الأمن الاسرائيلي بخصوص سكان مقدسيين ، على خلفية الوضع الأمني في الأونة الأخيرة.

من جانب آخر ، افادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن فلسطيني موال لتنظيم داعش من شمالي الضفة الغربية، اختفى من منزله، وبحسب التقرير فإن المحاولات للعثور عليه واعتقاله لم تنجح إلى الآن، وذكر التقرير أنه بحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين ، الناشط عمر الجعبري من قرية اليامون غربي جنين فر قبل أيام من اعتقال قوات الأمن الاسرائيلية. وتواجدت القوات الليلة في منزله لكنه لم يتواجد فيه، ايضا لم يتم العثور عليه ليلة الأثنين وفي صباح يوم الجمعة الماضية.

بحسب ما هو معروف، لا توجد معلومات حول نيته لتنفيذ هجوم. الجعبري كان معتقلا إداريا في إسرائيل من كانون أول /يناير العام الماضي وعلى مدار ثمانية أشهر. الاثنين الماضي اعتقلت السلطات الاسرائيلية شقيقه فادي في اطار المحاولة للحصول على معلومات منه حول مكان شقيقه أو ممارسة ضغوطات عليه لتسليم نفسه. منذ الهجمات والعمليات في بئر السبع والخضيرة والتي نفذها مواطنون عرب موالون لداعش، اعتقلت السلطات الاسرائيلية عشرات الناشطين من المواطنين العرب ومن الفلسطينيين في الضفة الغربية.