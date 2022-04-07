بيني غانتس: المسؤولون الإسرائيليون "يعيدون فحص" قضايا السياج الأمني في الضفة الغربية

"لا تزال هذه الأيام تعيد النظر في قضية السياج برمتها، وسنحاول البدء في إصلاحه على مراحل وفقا لقائمة الأولويات"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، في مقابلة مع "واينت" إن "الجيش لم يعط الأولوية لحراسة السياج الأمني الحدودي، وبدلا من ذلك ركز على المجالات الأخرى التي يكون فيها عامل الخطر أعلى بكثير وحرية العمل أقل من ذلك بكثير".

وأشار غانتس إلى أنه "لا تزال هذه الأيام تعيد النظر في قضية السياج برمتها، وسنحاول البدء [في إصلاح الحاجز] ، على مراحل ، وفقًا لقائمة الأولويات". "لكن هناك العديد من التهديدات الأخرى التي يجب أن نتعامل معها أنا وإسرائيل."

وصرح مسؤولون أمنيون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه "ليس من قبيل المصادفة" عدم التزام القيادة بإغلاق حركة الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل من الضفة الغربية.

وأضافوا أن "هذا السياج، حتى عندما تم بناؤه لأول مرة، لم يكن يهدف إلى منع حركة الإرهابيين الذين كانوا يخططون لشن هجوم في إسرائيل، من يريد المغادرة سينجح "، وأفادوا أنهم "يحبطون الإرهابيين باستخدام معلومات استخباراتية من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، على أمل أن يأتي الاعتقال قبل وصولهم إلى السياج"

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، قد قام بزيارة المنطقة التي عبر فيها مطلق النار إلى إسرائيل من الضفة الغربية، ودخل المسلح إلى إسرائيل من خلال ثقب في الحاجز الأمني تمكن من العبور بالسيارة وقتل خمسة أشخاص في 29 مارس/آذار المنصرم.