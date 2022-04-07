تقرير: وفد أمني مصري يزور رام الله للتفاوض في سبل احتواء أي تصعيد يهدد الهدوء والتمهيد لمحادثات سلام

وسينق الوفد في الوقت ذاته شروط الفصائل الفلسطينية للحفاظ على التهدئة إلى المسؤولين في إسرائيل

كشفت مصادر مصرية مطلعة لموقع العربي أن وفدًا أمنيًا رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة المصري يستعد للتوجه خلال أيام في زيارة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل لإجراء محادثات بغية الشروع في محاولات لاحتواء أي تصعيد محتمل قد يهدد الهدوء المأمول خلال شهر الأعياد الجاري، ويضيف الموقع أن الوفد سينقل شروط الفصائل الفلسطينية للحفاظ على التهدئة إلى المسؤولين في إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن القاهرة أوصت بضرورة إطلاق حوارات تمهيدية من شأنها أن تطلق مباحثات السلام بموازاة الاجتماعات والاتصالات الجارية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بخصوص إنشاء تحالف أمني عسكري مناوئ لإيران، وهو ما يحمل تلميحًا عريضًا عن هوية الدول المقصودة والتي انخرطت مع إسرائيل مؤخرًا في ما يعرف باتفاقيات إبراهيم الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والجماعية على السواء بالتركيز على الصعيد الأمني.