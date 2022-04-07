تركيا: خطيبة الصحفي جمال خاشقجي تطعن ضد قرار نقل القضية إلى السعودية

غوكمان باش بنار، إلى "عدم وجود أي اتفاق ثنائي بين تركيا والسعودية بشأن نقل الملاحقات الجنائية"

تقدمت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خديجة جنكيز، اليوم الخميس، بطعن إلى المحكمة الإدارية الرابعة عشرة في أنقرة ضد قرار المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، القاضي بنقل قضية محاكمة متهمين بجريمة قتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وأشار محامي خديجة جنكيز، غوكمان باش بنار، إلى "عدم وجود أي اتفاق ثنائي بين تركيا والسعودية بشأن نقل الملاحقات الجنائية"وأوضح أنه لا يمكن نقل ملف القضية إلى السعودية بحكم الأمر الواقع ولا من الناحية القانونية لأن المحاكمة بالقضية في السعودية انتهت وتم تبرئة بعض المتهمين".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية.وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

وكانت النيابة العامة التركية قد طالبت نهاية مارس/ آذار المنصرم بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة.