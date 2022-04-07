السعودية والكويت تعلنان عودة سفيريهما إلى لبنان والأخيرة تشيد بالقرار

لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية

أعلنت السعودية والكويتية في بيان، اليوم الخميس، عن عودة سفيريهما إلى جمهورية لبنان،"استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وفي ضوء تجاوب لبنان مع المبادرة السعودية الكويتية الخليجية، ورئيس الحكومة اللبنانية يقول"نؤكد افتخار بلادنا بانتمائها العربي وعلاقاتها مع دول الخليج".

وأضاف البيان:" تأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي"

ومن جهته أشاد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي بقرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان.وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، "نؤكد افتخار بلادنا بانتمائها العربي وعلاقاتها مع دول الخليج"

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء في بيان وزارة الخارجية أن "المملكة تؤكد أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه"