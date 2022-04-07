حركة الجهاد الإسلامي "تبارك" عملية إطلاق النار وسط تل أبيب وحماس "ترحب"

رحبت حركة حماس في قطاع غزة بالعملية المسلحة التي اختارت وسط تل أبيب مسرحًا لها والتي أوقعت قتيلين

"باركت"حركة الجهاد الإسلامي في بيان عملية إطلاق النار التي وقعت الخميس ليلاً وسط تل أبيب، واعتبرتها "ردا على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين" في ما رحبت حركة حماس بالعملية المسلحة التي اختارت وسط تل أبيب مسرحًا لها والتي أوقعت قتيلين و15 مصابا من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة.

رحبت حركة حماس في قطاع غزة بالعملية المسلحة التي اختارت وسط تل أبيب مسرحًا لها والتي أوقعت قتيلين حتى الساعة في الثلاثين من أعمارهما، و15 مصابا من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة.

وعقبت حركة حماس ليلة الخميس على العملية المسلحة التي وقعت في وسط تل أبيب بالقول إن "الهجمات الإرهابية هي رد طبيعي على جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وأضافت الحركة "أن الهجوم في قلب تل أبيب يثبت نجاح العمل المسلح الفلسطيني في اختراق جهاز الأمن الإسرائيلي".

يذكر أن المنفذ ما زال طليقًا وأعمال البحث وراءه جارية على نحو كثيف.