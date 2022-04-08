مقتل منفذ العملية في تل ابيب خلال تبادل لإطلاق النار

مفوض الشرطة:"بعد ليلة صعبةمن عمل الشرطة ، الشاباك والجيش، نجحنا بتعاون استخباراتي، برصد منفّذ العملية وتصفيته"

قتلت القوات الأمنية في ساعات الفجر الأولى، من صباح اليوم الجمعة منفذ العملية في تل أبيب والتي راح ضحيتها شخصان. وتم العثور على منفذ الهجوم وهو فلسطيني من جنين يبلغ من العمر 28 عاما ويدعى رائد فتحي حزم من قبل جهاز الأمن العام مختبئا بالقرب من مسجد في يافا بالقرب من دوار الساعة. وتم اطلاع رئيس الوزراء على التطورات خلال الليل وسيجري هذا الصباح تقييما آخر للوضع .

وقال القائد العام للشرطة بعد مقتل منفّذ العملية اليوم الجمعة: "بعد ليلة صعبة، وساعات طويلة من عمل الشرطة، الشاباك والجيش، نجحنا صباح اليوم بتعاون استخباراتي، برصد منفّذ العملية وتصفيته"

وأضاف: "أكّدنا أمس اننا ومهما طال الأمر سنضع يدنا على المنفّذ وهذا ما حصل اذ تم رصده من قبل قوّات اليمام والشباك صباح اليوم قرب دوّار الساعة في يافا وتصفيته في تبادل لاطلاق النار. ونحن مستمرّون في جهوزيتنا التي تشمل حراسة صلوات الجمعة الأولى من شهر رمضان وسنلاحق كل من يحاول المس بأمن وأمان مواطني الدولة".

وعليه من المتوفع ان يعقد رئيس الوزراء نفتالي بينت جلسة الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لتقييم الاوضاع بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف ورؤساء الاجهزة الامنية . وقال بينيت ان كل من تعاون مع المنفّذ وقدم له المساعدة سيدفع ثمن افعاله.

وبدوره قال وزير الدفاع بيني غانتس "ان الجيش الاسرائيلي سيوسع نطاق اعماله بوجه موجة الارهاب وسيدفع المرتكبون ومن يرسلهم ثمنا باهظا معربا عن تقديره للقوات التي تعمل على مدار الساعة وفي كل مكان".