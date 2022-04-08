بينيت يعقد جلسة تقييم للوضع بعد عملية تل ابيب الليلة الماضية

بينيت يأمر بإبقاء معبر جلبوع (الجلمة) مغلقا في هذه المرحلة حتى إشعار آخر

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الجمعة تقييما للوضع بعد هجوم الليلة الماضية في مدينة تل أبيب، بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز الأمن العام(الشاباك)، ومفوض الشرطة، ورئيس مجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري وكبار المسؤولين الآخرين في جهاز الأمن.

وأوعز بينيت بالتحقق من تورط البيئة المحيطة لمنفذ العملية والتصرف وفقًا لذلك تجاه أي شخص ساعد أو علم بنواياه العنيفة.

كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته بإبقاء معبر جلبوع (الجلمة) مغلقا في هذه المرحلة حتى إشعار آخر، من أجل عزل المرور من وإلى مدينة جنين.

جاء هذا بعد ان أدت العملية التي نفذها مواطن من جنين يبلغ من العمر 28 عامًا ويدعى رائد فتحي حزم في مركز مدينة تل ابيب في شارع ديزنغوف مساء امس الخميس لمقتل شخصين وإصابة 8 على الأقل اثر إطلاق نار من قبل المنفّذ وأحد المصابين ما زال في حالة حرجة.

وبعد ملاحقات طويلة من قبل القوات الإسرائيلية قتلت القوات الأمنية في ساعات الفجر الأولى، من صباح اليوم الجمعة منفذ العملية وتم العثور عليه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) مختبئا بالقرب من مسجد في يافا بالقرب من دوار الساعة.