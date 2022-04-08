رؤساء أحزاب وسياسيون في إسرائيل يدينون عملية "تل ابيب" التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين

يائير لابيد: سنحارب الارهاب معا ولن يهدأ لنا بال حتى عودة السلام الى الشوارع

بعد ليلة متوترة في شوارع تل أبيب وتصفية منفذ العملية في يافا، بدأ قادة الأحزاب وأعضاء الكنيست هذا الصباح بالرد على الهجوم.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد هذا الصباح "سنحارب الإرهاب معا، وسنهزم الإرهابيين أينما يختبئون، وسنجد مرسليهم ومساعديهم في كل مكان ولن يهدأ لنا بال حتى عودة السلام إلى الشوارع".

وأضاف لابيد: "الليلة، ضرب الإرهاب القاتل قلب مدينة تل أبيب. وقُتل إسرائيليان لم يؤذوا أحدًا، هذا الإرهاب هو ثمرة التحريض المستمر من قبل المنظمات الإرهابية التي تحركها أيديولوجية الكراهية. واضاف "أرجو الشفاء العاجل للجرحى ، وآمل أن يعودوا إلى بيتهم قريبًا. الإرهاب لن يهزمنا. سنكافحه بكل الطرق والوسائل"

وقال رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو ردا على الهجوم في تل أبيب: "إنني أشيد بالقوات الأمنية لقيامها بالعثور على الإرهابي البشع والقضاء عليه بعد عملية الليلة الماضية الدامية في تل أبيب".

واضاف" أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى وأطيب التمنيات للجرحى. نحن نتعرض لهجوم إرهابي من أربع هجمات خطيرة في غضون أيام قليلة. ان الامر يتطلب موقفا حازمًا لاعادة السلام والامن لمواطني اسرائيل".

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بعد اغتيال المنفذ في يافا إن "العمل الجاد والمهني لشرطة اسرائيل ومقاتلي جهاز الأمن العام أدى صباح اليوم إلى اغتيال منفذ العملية في تل أبيب. وكل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل سيكون عقابه عسير. وأشكر جميع القوى الأمنية التي أمضت الليلة في البحث عن الإرهابي وتحديد مكانه والقضاء عليه ".

ونشر وزير المالية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على تويتر تعازي لعائلات القتلى. وقال "في مثل هذه اللحظات، يجب أن نتحد حول هدف أسمى واحد، وهو القضاء على الإرهاب وإعادة الشعور بالأمن إلى شوارع إسرائيل".