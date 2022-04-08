بينيت غانتس وبار ليف في مؤتمر صحفيّ: "قد نواجه استمرارًا لفترة الأرهاب، لكننا حتمًا سننتصر في النهاية"

غانتس : "إسرائيل أقوى دولة في المنطقة وأعداؤنا يعلمون ذلك"

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم (الجمعة)، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف من مقر وزارة الأمن "الكيريا" تعقيبًا على عملية تل أبيب، انه "في نهاية ليلة طويلة، وضعت قواتنا يدها على الإرهابي وقضت عليه. وهذا ما يتوقعه مقاتلونا. قد نواجه فترة طويلة ولكننا سننتصر في النهاية كما انتصرنا على الإرهاب دائمًا".

وقال بينيت "الانتفاضة الثانية استمرت لسنوات لكننا انتصرنا في نهايتها. كما استمرت موجة "انتفاضة السكاكين" سنة 2015 عاما كاملًا تكبدنا فيها 50 جريمة قتل لكننا انتصرنا في النهاية". وأضاف "أود أن أشيد بجهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيلي لعملهم الحازم والسريع الذين قتلوا منفذ العملية في الوقت، قبل أن يستمر في تنفيذ مخططاته".

من بعده، تحدث وزير الأمن بني غانتس وقال: "نحن في فترة صعبة في مواجهة سلسلة من الحوادث الإرهابية داخل البلاد إلى جانب الحساسية العملياتية واليقظة داخل وخارج حدودها. أنا أقدر جميع الهيئات العملياتية التي تعمل على مدار الساعة لصد الهجمات الارهابية ".

واضاف غانتس ان "رمضان يجب أن يكون شهر عبادة دينية وأعتقد أن معظم الفلسطينيين يعتقدون ذلك وأن الإرهاب يضرّهم. وأحسنت السلطة الفلسطينية بإدانتها الهجوم واطالبها الان أن تعمل إلى جانب هذه الإدانة ضد منفذي الإرهاب. وسنقوم بحملة اعتقالات وتحقيقات لإفشال كل مخطط ارهابي، نحن لا نعاقب احدًا لكن أمن دولتنا يأتي أولاً، لذلك ستتوسع الإجراءات ضد مرتكبي الإرهاب في جميع القطاعات، وسيستمر الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة العمل بحزم شديد ضد الإرهاب".

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: "سنصل إلى كل بيت وكل مكان للقضاء على الإرهاب. لن نسمح لأي إرهابي أو أي شخص يساعده ان يعيش بسلام للحظة" واضاف "ليست لدينا نية لتعطيل روتين حياة أولئك الذين يسعون إلى تنفيذ تعاليمهم الدينية خلال رمضان، لكننا سنعمل بقوة ضد أي شخص يستغل الهجمات الإرهابية ويفكر بتنفيذ أي عملية".

يذكر ان العملية اسفرت عن مقتل الشابان، تومر مراد، وايتم مغيني يبلغان من العمر 27 عامًا، الليلة الماضية في هجوم وقع في حانة "إلكا" بشارع ديزنغوف في مركز تل أبيب. بالإضافة إلى الجرحى الثمانية الذين تم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، وقد تم تصفية منفذ الهجوم في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة يافا.