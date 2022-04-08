شاهد عيان على عملية تل أبيب لـ i24NEWS "الاستسلام لهذا الخوف هو نوع من السماح لهم بالفوز"

سنستمر بالعيش بصوت عالٍ وفخورين في بلدنا وهذا جزء من حياتنا هنا ولن نسمج لهم بالتحكم في حياتنا

قالت شاهدة عيان التي تعيش في تل أبيب يائرا سومرفيل وكانت متواجدة على بعد 150 قدما من مكان وقع العملية"لقد كانت فوضوية حقًا. كنت أجلس مع اثنين من أصدقائي، أحتفل بفصلنا الأخير" مشيرة إلى أن "كنا نحاول الهرب ونحن نسمع الطلقات، الناس يجرون في اتجاهات مختلفة ويتعثرون فوق بعضهم البعض ".

وتابعت يائرا"كانت هناك لحظة من الهدوء عندما كنا جميعا مجتمعين في المطعم ثم سمعنا صوت إطلاق الرصاص، وكانت هناك موجة أخرى من الأشخاص يركضون. لقد اعتقدنا أن هناك هجومًا آخر أو شيء من هذا القبيل"

وعندما سُئلت عن مدى شعورها بالأمان بعد أن شاهدت العملية، عن الرسالة التي يمكنها أن توجهها لمواطني إسرائيل. قالت:"من الطبيعي أن تشعر ببعض الخوف، سيما وأن العملية تمت قريبة منك " وتابعت "لكن الاستسلام لهذا الخوف هو نوع من السماح لهم بالفوز، سنستمر بالعيش بصوت عالٍ وفخورين في بلدنا" وتذكر أن هذا، "للأسف، جزء من الحياة هنا، لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا السماح له بالتحكم في أفعالنا ".

وبعد مطاردة دامت قرابة تسع ساعات في جميع أنحاء المدينة، عثرت القوات الإسرائيلية على المهاجم وقتله في معركة بالأسلحة النارية أعقبت ذلك.

وكان شاب فلسطيني يدعى رائد حازم، 28 عاما، من مدينة جنين بالضفة الغربية، النار على مطعم في شارع ديزنغوف بوسط تل أبيب، مما أسفر عن مقتل رجلين- تومر مراد وإيتام ماجيني - وإصابة ثمانية آخرين.