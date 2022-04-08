إسرائيل: ضبط شحنة مخدرات وزنها 120 كيلوغرام بقيمة 2.4 مليون شاقل على الحدود المصرية

قام المشتبه بهم من الجانب المصري بإلقاء المخدرات من فوق السياج، ليقوم المتواطئون في الجانب الإسرائيلي بأخذها"

أعلن الجيش الإسرائيلي، احباط محاولة تهريب مخدرات وزنها 120 كيلوغرام بقيمة 2.4 مليون شاقل ( حوالي686383 يورو) من مصر ليل الخميس والجمعة، ورصد الجنود الذين كانوا يراقبون كاميرات المراقبة محاولة تهريب المخدرات وأرسلوا القوات إلى مكان الحادث.

وقام المشتبه بهم من الجانب المصري بإلقاء المخدرات من فوق السياج، ليقوم المتواطئون في الجانب الإسرائيلي بأخذها لاحقا"

وقال الجيش الإسرائيل إن "المهربين المصريين يعملون عن طريق تهريب البضائع المهربة عبر الحدود إلى الإسرائيليين الذين يبيعون المخدرات بعد ذلك في إسرائيل، ويقوم المهربون في الغالب بتهريب الماريجوانا من المحاصيل في شبه جزيرة سيناء، ولكن في بعض الأحيان يتم تهريب المخدرات الأكثر صلابة مثل الهيروين"

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن إحباط التهريب على طول الحدود الإسرائيلية المصرية، إلا أنه بشكل عام يحاول تجنب المواجهة المباشرة مع تجار المخدرات الإسرائيليين، وترك هذه المهمة للشرطة.

وكانت وقعت عدة اشتباكات دامية بين القوات الاسرائيلية ومهربي المخدرات في العام المنصرم.