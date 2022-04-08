هيئة تنظيم الإعلام في إسرائيل:"التغطية الإعلامية لعملية تل أبيب أضرت بالعمليات الأمنية"

قالت الهيئة "كان سيكشف عن معلومات حساسة من المحتمل أن تعرض سلامة المدنيين وأفراد قوات الأمن للخطر".

تعقد الهيئة الحكومية المشرفة على الإعلام في إسرائيل، جلسة طارئة بناء على طلب وزير الاتصال يوعاز هندل بسبب "تغطية إعلامية غير عادية وضارة لعملية تل أبيب أمس الخميس".وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون(2) في بيان إنها ستقدم توصيات بشأن سلوك الإعلام.

يأتي الاجتماع في أعقاب عملية تل أبيب ، حيث تعقب صحفيون جنودا في مطاردة في شوارع المدينة ، بالإضافة إلى بث صور من غرفة العمليات.وبحسب الهيئة فإن تغطية الهجوم يمكن أن "يعقد ويعطل وحتى يعرض للخطر أنشطة قوات الأمن".

وقالت الهيئة "كان سيكشف عن معلومات حساسة من المحتمل أن تعرض سلامة المدنيين وأفراد قوات الأمن للخطر".

في وقت سابق من يوم الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وسائل الإعلام إلى التصرف بمسؤولية، منتقدا ضمنيا جوانب تغطية شبكة الأخبار الإسرائيلية الليلة المنصرمة، وقال "لا تسببوا الذعر غير الضروري في الجمهور، هذا ليس عرضا واقعيا ، إنها حياتنا".