عملية تل أبيب: ارتفاع عدد القتلى إلى 3 بعد الاعلان عن وفاة احد المصابين متأثرا بجراحه

كان اب لثلاثة أطفال ومدربا لفريق الألعاب الأولمبية الإسرائيلية للمعاقين والمدرب الرئيسي لفريق التجديف الوطني "

ارتفع عدد القتلى في عميلة تل ابيب إلى 3 بعد الاعلان عن وفاة احد المصابين(باراك لوفين أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 35 عاما) متأثرا بجراحه في مركز ايخيلوف الطبي بعد ظهر اليوم الجمعة، في ما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى بحالة ما بين متوسطة وخطيرة.

وكان الأب البالغ من العمر 35 عاما من سكان جفعات شموئيل ونشأ في كيبوتس جينوسار، مدربا لفريق الألعاب الأولمبية الإسرائيلية للمعاقين والمدرب الرئيسي لفريق التجديف الوطني الإسرائيلي.

وصباح اليوم، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها قتلت منفذ عملية تل ابيب الذي وقع أمس الخميس في وسط المدينة بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.وقال جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" إن الضباط الإسرائيليين عثروا على الرجل مختبئا بالقرب من مسجد في يافا إلى الجنوب من تل أبيب.

ومن جهته قال بينيت في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم: "إن الحادث في تل أبيب قد انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا، داخل تل أبيب وفي بقية أنحاء البلاد".وأضاف: "لقد أجريت هذا الصباح تقييمات للوضع، مع وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، وجميع قادة الأجهزة الأمنية. ونتيح حرية العمل الكاملة للجيش، ولجهاز الأمن العام ولكافة الأجهزة الأمنية في سبيل القضاء على الإرهاب، حيث لا توجد ولن تكون هناك أي قيود لهذه الحرب".