إعفاء التأشيرة للدبلوماسيين بين المغرب وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ نهاية الشهر المنصرم

أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين، أنه تم توقيع اتفاق بين إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، مشيرا إلى أن "الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في نهاية الشهر المنصرم".

