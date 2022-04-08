رئيس الحكومة الإسرائيلية يمنح قوات الأمن "كامل الحرية لدحر الإرهاب" بعد عملية تل ابيب

نفتالي بينيت:"الحادث في تل أبيب قد انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا، داخل تل أبيب وفي بقية أنحاء البلاد"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أن "الحكومة تمنح قوات الأمن كل الحرية والدعم لدحر الإرهاب وكسر شوكته بلا قيود" مشيرا إلى أن "الإرهاب لن يفلح في كسر عزيمتنا متعهدا بمحاسبة كل من تسول له نفسه لاستهداف مواطني الدولة وكل من يتعاون معه".وبعث رئيس الوزراء بتعازيه لعائلتي الضحيتين.

وقال بينيت، إن "محاربة الإرهاب تشكل تحديا كبيرا وتتطلب أعصابا فولاذية والثقة بالنفس وبصواب الطريق الذي ننتهجه"، ودعا بينيت وسائل الإعلام إلى "تفادي زرع الهلع في صفوف الجمهور الأمر الذي يحقق للإرهابيين أهدافهم" داعيا المواطنين إلى التحلي بالتكافل والتضامن والمسؤولية

وأشار نفتالي بينيت إلى أن "الحادث في تل أبيب قد انتهى لكننا لا نخفض درجة تأهبنا، داخل تل أبيب وفي بقية أنحاء البلاد".وأضاف: "لقد أجريت هذا الصباح تقييمات للوضع، مع وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، وجميع قادة الأجهزة الأمنية. ونتيح حرية العمل الكاملة للجيش، ولجهاز الأمن العام ولكافة الأجهزة الأمنية في سبيل القضاء على الإرهاب، حيث لا توجد ولن تكون هناك أي قيود لهذه الحرب.".

وتابع: "نشهد فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وقد تكون طويلة. إذ استغرقت الانتفاضة الثانية عدة سنوات لكننا انتصرنا في نهاية المطاف. وقد دامت موجة هجمات الأفراد خلال عاميْ 2015 و2016 أكثر من سنة، وكلّفتنا 50 قتيلاً لكننا انتصرنا في نهاية المطاف. وهذه المرة سننتصر أيضًا".

وكانت القوات الأمنية، قد قتلت في ساعات الفجر الأولى، من صباح اليوم الجمعة منفذ العملية في تل أبيب والتي راح ضحيتها شخصان. وتم العثور على منفذ الهجوم وهو فلسطيني من جنين يبلغ من العمر 28 عاما ويدعى رائد فتحي حزم من قبل جهاز الأمن العام مختبئا بالقرب من مسجد في يافا بالقرب من دوار الساعة.