رئيس اركان الجيش الإسرائيلي:"منفذ عملية تل أبيب دخل إسرائيل عبر السياج الأمني في الضفة الغربية"

اوعز"لتعزيز وضبط الأمن على خط التماس وبتكثيف النشاطات لإحباط إطلاق اعمال ارهابية من شمال الضفة الغربية،

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، للجنود في قاعدة عوفر العسكرية، اليوم الجمعة، إن "منفذ هجوم ليلة الخميس في تل أبيب، دخل إسرائيل عبر "منطقة التماس" السياج الأمني بالضفة الغربية (المنطقة الواقعة شرق الخط الأخضر).

وأوعز كوخافي إلى قيادة الجيش باتخاذ عدة اجراءات "لتعزيز وضبط الأمن على خط التماس وبتكثيف النشاطات لإحباط إطلاق اعمال ارهابية من شمال الضفة الغربية، ودراسة زيادة قوام قوات الاحتياط اذا اقتضت ذلك الضرورة" . هذا وقال كوخافي "يجب اجراء تحقيق مستفيض لكافة الابعاد العمالياتية والاستخباراتية للاعتداء امس واستخلاص العبر من مشاركة وحدات خاصة تابعة للجيش الى جانب الشرطة في ملاحقة الارهابي مرتكب العملية"

وقال كوخافي للجنود إنه "ما كان يجب أن يتمكن المخرب من دخول إسرائيل وأن الأمر متروك للجنود لمنع وقوع هذه الحوادث"، ودعا مكتب رئيس الأركان وسائل الإعلام لتغطية الحدث على الهواء مباشرة ، بهدف واضح هو نشر رسالة أمنية للإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" إن زيارة كوخافي للجنود تأتي بعد ساعات من توقيع الجيش الإسرائيلي لرسالة للقنوات الإخبارية يلومها على تحويل هجوم الليلة المنصرمة إلى برنامج تلفزيوني واقعي، بالإضافة إلى ذلك، هناك جنود متدينون في الحشد تم تصويرهم يوم السبت دون موافقتهم.

جدير بالذكر أن السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية يحتوي على العديد من الخروقات، وقد نشر الجيش الإسرائيلي آلاف الجنود في الأسابيع الأخيرة في منطقة التماس لضمان عدم عبور الفلسطينيين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل.