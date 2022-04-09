استقالة سفير الأرجنتين لدى إسرائيل بعد إدانته بالفساد

حكم على الدبلوماسي الأرجنتيني، بالسجن 8 سنوات بسبب أفعال قام بها أثناء توليه منصب حاكم مقاطعة، إنتري ريوس

قدم سفير الأرجنتين لدى إسرائيل سيرجيو أوريباري، استقالته بعد إدانته بالفساد في بلاده، فيما أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الجمعة موافقته على الاستقالة.

وحكم على الدبلوماسي الأرجنتيني، بالسجن 8 سنوات بسبب أفعال قام بها أثناء توليه منصب حاكم مقاطعة، إنتري ريوس، في الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، على الرغم من أنه يمكن أن يظل حرا في انتظار سلسلة من الاستئنافات المحتملة، حسب ما أفاد به موقع تايم أوف إسرائيل.

وقال سفير الأرجنتين لدى إسرائيل، والذي يبدو أنه لا يزال في إسرائيل، عبر "تويتر" إن الحكم "مثال واضح على التعسف والظلم وانتهاك دولة القانون".

وكانت المحكمة قد وجدت أن الدبلوماسي الأرجنتيني، استخدم ما يعادل 8 ملايين دولار من أموال المقاطعة لترسيخ نفسه كمرشح رئاسي محتمل، فيما تم جزئيا من خلال الترويج لقمة إقليمية عقدت عام 2014.