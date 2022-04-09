مصادر امنية اسرائيلية تشك في قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الامن في شمال الضفة الغربية

"يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يشمر عن ساعديه ويحارب العناصر المتطرفة في هذه المدينة"

اعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس الجمعة، أن العملية في تل أبيب والتي راح ضحيتها 3 أشخاص، تعكس فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على الوضع في شمال الضفة الغربية، مؤكدة ، أن "هناك عناصر من حركة فتح نفسها في جنين يتحدون اجهزة السلطة الفلسطينية الى جانب عناصر من الجهاد الاسلامي" .

وقال مصدر أمني لاذاعة صوت اسرائيل إنه "يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يشمر عن ساعديه ويحارب العناصر المتطرفة في هذه المدينة"، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"

وفي نفس السياق، هاجمت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية لاقدامه على ادانة العملية في تل أبيب، وقال الناطق بإسم الحركة، "إن ثناء وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس على الرئيس الفلسطيني يبرهن ان السلطة الفلسطينية تخدم إسرائيل"

يشار إلى أن عدد قتلى حادث إطلاق النار في مدينة تل أبيب، الذي وقع الخميس الماضي، ارتفع إلى 3 أشخاص بعد مقتل شخص متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، فيما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى في حالة ما بين متوسطة وخطيرة.

ويذكر أنه قد أدانت سفارات الإمارات والبحرين وتركيا لدى إسرائيل، أمس الجمعة، عملية تل ابيب بوسط المدينة في إسرائيل.