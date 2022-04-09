قال جهاز الأمن العام الشاباك إن حازم "ليس له انتماء تنظيمي واضح ولا خلفية أمنية ولا اعتقالات سابقة"

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، اليوم السبت أثناء مداهمة رجال الشرطة منزل رعد حازم، منفذ عملية إطلاق النار في تل ابيب الخميس الماضي، وذلك لإجراء عمليات مسح وقياسات تجهيزا لهدمه، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة 13 آخرين، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "القتيل هو أحمد السعدي"، وذكرت التقارير الأولية أنه "كان عضوا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "سرايا القدس" وكان قائدا ميدانيا لكتائب جنين".

وقال جهاز الأمن العام الشاباك إن حازم "ليس له انتماء تنظيمي واضح ولا خلفية أمنية ولا اعتقالات سابقة"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وكانت وسائل اعلام فلسطينية قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن "قوات الامن الاسرائيلية نفذت مداهمة على منزل المنفذ و سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة، ولم ترد انباء فورية عن وقوع اصابات اسرائيلية".

وفي نفس السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "أربعة فلسطينيين أصيبوا بنيران إسرائيلية ونقلوا للعلاج في مستشفيات جنين، مؤكدة أن "حالة الأربعة جميعهم مستقرة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد اليوم السبت، أنه سيتم إرسال ثلاث سرايا عسكرية أخرى لتعزيز العمليات الأمنية في منطقة التماس الحدودية على طول الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

وجاءت المداهمات بعد ساعات من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن الجيش سيكثف أنشطته في شمال الضفة الغربية، وكان أفيف كوخافي، قد أكد أمس الجمعة أنه "يجب اجراء تحقيق مستفيض لكافة الابعاد العمالياتية والاستخباراتية للاعتداء امس واستخلاص العبر من مشاركة وحدات خاصة تابعة للجيش الى جانب الشرطة في ملاحقة الارهابي مرتكب العملية".