مسؤولون في الجيش الإسرائيلي يقترحون زيادة في عدد تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة الغربية

قال مصدر أمني، إن "سكان مخيم جنين أو شمال الضفة الغربية يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح بسبب مكان إقامتهم"

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الجمعة أن مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أكدوا أنه يجب زيادة عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، كخطوة لتقليص الدخول غير القانوني ومراقبة من يدخلون إلى البلاد.

وقال مصدر أمني لصحيفة هآرتس، إن "سكان مخيم جنين أو شمال الضفة الغربية يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح بسبب مكان إقامتهم".ومن جانبه، أكد ضابط في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، أن "آلاف الفلسطينيين يعبرون جدار الفصل بشكل غير قانوني كل يوم، وأنه لا توجد طريقة لتتبع كل شخص يتسلل عبر الثقوب في الجدار"

ويعتقد بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن "الشروط التي يجب على فلسطيني الضفة الغربية استيفاؤها للتأهل للحصول على تصاريح ينبغي إعادة تقييمها من قبل الشاباك، بحث أنه في الوقت الحالي، يتم رفض طلبات التصاريح أحيانًا بسبب مكان إقامة الشخص أو بسبب القرابة الأسرية بشخص مرتبط بجماعة متطرفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح جاء خلال محادثات أمنية وسط موجة من الهجمات والتي أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا في أقل من ثلاثة أسابيع، مؤكدة أنه "دخل ما بين 40 إلى 50 ألف فلسطيني إلى إسرائيل بشكل غير قانوني للعمل"