إيران تؤكد أنها احتجزت سفينة تقوم بتهريب الوقود في الخليج

وقال قهرماني "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضبطت سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج الفارسي"

أكدت إيران، اليوم السبت، أن الحرس الثوري احتجز سفينة ترفع علما أجنبيا في الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود، واوقفت طاقمها.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، إن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضبطت سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج الفارسي"، مضيفا "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب وتوقيف أفراد الطاقم الأجانب ال11 للتحقيق معهم"، ولم يحدد قهرماني تاريخ اعتراض السفينة ولا علمها ولا جنسية الطاقم.

وأكد قهرماني خلال العملية نفسها، أن "الحرس الثوري الإيراني ضبط في المياه الإقليمية الإيرانية سفينة إيرانية تنقل 20 ألف لتر من السولار المهرّب بهدف تزويد السفينة الأجنبية". واوقف أفراد طاقمها الثلاثة.

وكانت القوات الإيرانية قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توقيف زورق أجنبي يحمل 150 ألف لتر من المازوت المهرب واحتجاز أفراد طاقمه الأجانب ال11 من دون كشف أي تفاصيل.

وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت صحيفة "ذي غارديان" الإفراج عن ناقلة ترفع العلم الفيتنامي كانت قد استولت عليها في تشرين الأول/اكتوبر في بحر العرب.