السعودية تعلن رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

أكدت الوزارة، أن "تقسيم هذا العدد سيتم وفقاً للحصص المخصصة لكل دولة، مع الالتزام بالضوابط الصحية المقررة"

قررت وزارة الحج السعودية اليوم السبت، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك بعد رفع القيود التي كانت مفروضة خلال العامين الماضيين بشكل شبه كامل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "تقسيم هذا العدد سيتم وفقاً للحصص المخصصة لكل دولة، مع الالتزام بالضوابط الصحية المقررة".

وأضاف البيان، أن القرار جاء حرصاً من السلطات السعودية على إتاحة تأدية الفريضة لكافة المسلمين من أنحاء العالم، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي تحققت في مواجهة الجائحة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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وسيكون الحج متاحاً هذا العام لمن هم أقل من 65 عاماً، شريطة الحصول على الجرعات الأساسية من اللقاحات المعتمدة في المملكة، ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد الوصول.

يشار إلى أن هذا هو العام الأول الذي تسمح فيه السلطات بدخول الحجاج من خارج المملكة منذ 2019، حيث قصرت موسم العام الماضي على 60 ألفاً من المواطنين والمقيمين الحاصلين على اللقاح، بسبب التدابير التي كانت مفروضة للحد من الوباء.

ويذكر أنه في مارس/آذار الماضي، دشّنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك هي الكبرى في تاريخ الحرم، حيث أعادت صلاة التراويح وموائد الإفطار لأول مرة منذ عامين.