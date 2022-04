السعودية تعلن رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

قررت وزارة الحج السعودية اليوم السبت، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك بعد رفع القيود التي كانت مفروضة خلال العامين الماضيين بشكل شبه كامل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "تقسيم هذا العدد سيتم وفقاً للحصص المخصصة لكل دولة، مع الالتزام بالضوابط الصحية المقررة".

وأضاف البيان، أن القرار جاء حرصاً من السلطات السعودية على إتاحة تأدية الفريضة لكافة المسلمين من أنحاء العالم، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي تحققت في مواجهة الجائحة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.