وصول المركبة الفضائية التي تحمل الإسرائيلي إيتان ستيبيه إلى محطة الفضاء الدولية

ثاني رائد فضاء في تاريخ اسرائيل يصل الى محطة الفضاء الدولية

وصلت مركبة دراجون الفضائية، والتي اقلع على متنها رائد الفضاء الإسرائيلي إيتان ستيبيه ، بأمان اليوم (السبت) إلى محطة الفضاء الدولية. أكملت المركبة الفضائية عملية الالتحام، ويقوم روّاد الفضاء الآن بإزالة بدلاتهم الفضائية والاستعداد لدخول المحطة الفضائية نفسها. وستبدأ المركبة الفضائية مهمتها التي ستستغرق أسبوعًا.

تأخر رسو المحطة الفضائية لمدة 45 دقيقة بسبب عطل في نظام الفيديو. أثناء التحطم، حلقت المركبة الفضائية على بعد حوالي عشرين مترًا من المحطة الفضائية. تم الهبوط في الساعة 7:29 صباحًا بحسب التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة جاء هذا بحسب بتقرير نشره موقع "واللا" العبريّ.

وسيتم فتح الفتحة التي سيمر رواد الفضاء من خلالها بعد إجراء اختبار للتأكد من أن الاتصال بين المركبة الفضائية والمحطة الفضائية وثيق. يتم تنفيذ هذه العملية بواسطة مستشعرات خاصة تراقب الضغط ودرجات الحرارة. قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى ساعتين.

بعد الاتصال بين المركبة الفضائية ومحطة هيليل، يتم إيقاف تشغيل أنظمة المركبة الفضائية، وسيتم فحصها من وقت لآخر أثناء تواجد رواد الفضاء في المحطة. ومن ثم تفعيلها بالكامل فقط عندما تكون المركبة الفضائية جاهزة لمغادرة المحطة مرة أخرى إلى الأرض.

ونُشرت هذا الصباح أول رسالة من المركبة الفضائية، قال فيها إيتان ستيبيه على الهواء مباشرة "لقد اعتدنا على حالة الجاذبية وبدأنا في المضي قدمًا بشكل مريح وفعال". ويعد ستيبيه ثاني رائد فضاء اسرائيلي يهبط في الفضاء الخارجي بعد ايلان رامون عام 2003.

وتم إطلاق ستيبيه كجزء من أول مهمة فضائية خاصة في التاريخ ، بواسطة شركة Axium (Ax-1) تضم مايكل لوبيز-أليجريا، رائد فضاء سابق في وكالة ناسا ونائب الرئيس، ولاري كونور، رائد أعمال أمريكي ومستثمر ناشط في منظمات غير ربحية ومارك باتي، مستثمر كندي.