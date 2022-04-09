إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم اسرائيلي في ريف حماة الغربي

"الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف اسرائيلية في سماء منطقة مصياف"

أفاد التلفزيون الرسمي السوري اليوم السبت عن غارات جوية منسوبة إلى إسرائيل غربي سوريا، وبحسب ما ورد هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي من المنطقة اللبنانية، فيما اعترضت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" ان "انظمة الدفاع الجوي السورية احبطت ضربة جوية اسرائيلية على مركز البلاد". وقال مصدر في الجيش السوري لوكالة الأنباء الرسمية "الساعة 18:45 اليوم شنت اسرائيل غارة جوية من شمال لبنان استهدفت عدة نقاط في المنطقة".

كانت آخر مرة تم الإبلاغ فيها عن هجوم إسرائيلي في سوريا قبل شهر ، عندما أفادت وسائل الإعلام العربية بمقتل عنصرين من الحرس الثوري في هجوم في دمشق نُسب إلى الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقارير الواردة في سوريا، أصيب ستة أشخاص مدعومون من إيران في الهجوم الإسرائيلي. وأفادت شبكات التلفزيون الحكومية الإيرانية أن الحرس الثوري وعد بالانتقام لمقتل اي من عناصره.

ويرجح ان الهدف المنسوب لإسرائيل في سوريا كان مركزًا لتطوير الصواريخ في مصياف بين حماة وطرطوس. وجدير بالذكر انّ هذا هجوم غير عادي وقوي في وضح النهار، استخدمت فيه العديد من الأسلحة التي ألقيت من طائرات المقاتلات التابعة للقوات الجوية من البحر.