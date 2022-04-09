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منسق اعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية: اسرائيل ستوسع القيود على الفلسطينيين في منطقة جنين

i24news

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منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية غسان عليان
Yossi Zeliger/FLASH90منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية غسان عليان

سوف يستمر دخول العمال إلى إسرائيل مع زيادة عمليات التفتيش عند المعابر

أعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قرر تمديد القيود على الفلسطينيين في منطقة جنين.

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إلى جانب استمرار السياسة الحالية تجاه باقي مناطق الضفة الغربية. بعد تقييم أمني، تقرر من بين أمور أخرى، وقف دخول وخروج المواطنين العرب بشكل كامل من إسرائيل إلى مدينة جنين عبر معبري جلبوع (الجلمة) وريحان، ومنع دخول التجار وكبار رجال الأعمال من جنين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وسوف يستمر دخول العمال إلى إسرائيل والقضايا المدنية الأخرى بشكل روتيني، مع زيادة عمليات التفتيش عند المعابر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفض إمكانية الزيارات العائلية غير الـ5000 تصريح المصادق عليه لهذا الغرض.