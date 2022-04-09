منسق اعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية: اسرائيل ستوسع القيود على الفلسطينيين في منطقة جنين

سوف يستمر دخول العمال إلى إسرائيل مع زيادة عمليات التفتيش عند المعابر

أعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قرر تمديد القيود على الفلسطينيين في منطقة جنين.

إلى جانب استمرار السياسة الحالية تجاه باقي مناطق الضفة الغربية. بعد تقييم أمني، تقرر من بين أمور أخرى، وقف دخول وخروج المواطنين العرب بشكل كامل من إسرائيل إلى مدينة جنين عبر معبري جلبوع (الجلمة) وريحان، ومنع دخول التجار وكبار رجال الأعمال من جنين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وسوف يستمر دخول العمال إلى إسرائيل والقضايا المدنية الأخرى بشكل روتيني، مع زيادة عمليات التفتيش عند المعابر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفض إمكانية الزيارات العائلية غير الـ5000 تصريح المصادق عليه لهذا الغرض.