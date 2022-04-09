وزير الدفاع: "النشاط العملياتي للقوات الاسرائيلية سيستمر ويتكثف"

سيقدم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس غدا الأخد لمجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) خطة بتكلفة 360 مليون شيكل لتعزيز الجدار الفاصل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية هذا العام.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد اليوم السبت، أنه سيتم إرسال ثلاث سرايا عسكرية أخرى لتعزيز العمليات الأمنية في منطقة التماس الحدودية على طول الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن مقاتلي الجيش وشرطة حرس الحدود يعملون منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة جنين وقرى أخرى في شمال الضفة ونفذوا عمليات استباقية ضد مسلحين أطلقوا النار عليهم أثناء مداهمة رجال الشرطة منزل رعد حازم، منفذ عملية إطلاق النار في تل ابيب الخميس الماضي، وذلك لإجراء عمليات مسح وقياسات تجهيزا لهدمه. وفي نهاية إطلاق النار قُتل ناشط في حركة الجهاد الإسلامي وأصيب آخرون. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والاعتقالات في أي وقت وفي أي مكان تواجد فيه مقاتلوه، من أجل منع الهجمات الإرهابية وتعزيز أمن سكان دولة إسرائيل".