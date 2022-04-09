هذا في إطار نشاط للمقاتلين والعناصر السرية من حرس حدود الضفة الغربية وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، ان المقاتلين التابعين لحرس الحدود بمنطقة الضفة الغربية وقوات الجيش الإسرائيلي قاموا باعتقال ثلاثة مطلوبين في نشاط أمني في جنين.

جاء هذا في إطار نشاط للمقاتلين والعناصر السرية من حرس الحدود في منطقة الضفة الغربية وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين، صباح اليوم السبت، في الوقت الذي تم مسح منزل منفذ العملية في تل أبيب في إطار عمليات تجهيزه للهدم.

وبحسب جهاز الأمن العام، تم توقيف مطلوبيْن في نشاط أمني. وخلال العملية اندلعت اشتباكات مع مسلحين فتحوا النار على قوات الجيش الاسرائيلي في عدد من النقاط.

وقتل مقاتلو الوحدة السرية في حرس الحدود فلسطينيًا وأطلقوا النار على آخر أطلق النار على القوات الاسرائيلية، واستولت القوات على سلاح (M-16) التابع للقتيل. كما تم اعتقال فلسطيني اخر كان مطلوبًا من قبل الشاباك الذي أصيب بجروح خطيرة على يد القوات الإسرائيلية اثناء الاشتباك، تم اعتقاله ونقله للعلاج.