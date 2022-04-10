الضفة الغربية: إصابة فلسطينيين خلال اشتباك مع قوات الأمن الإسرائيلي في جنين

تم منع دخول تجار ورجال اعمال كبار من سكان جنين الى الاراضي الإسرائيلية

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ايلي ليفي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الإسرائيلي قامت بإعتقال مسلحين فلسطينيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إطلاق نار بمدفع رشاش من طراز كارلو على رجال الأمن في شمال الضفة الغربية، وأكدت تقارير فلسطينية أن 15 فلسطينيا أصيبوا حتى الآن بجروح إثر الإشتباكات في جنين وياعباد وفقعة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكدت تقارير اعلامية اسرائيلية ان القوات الاسرائيلية اقتحمت أمس السبت قرية يعبد الفلسطينية الواقعة بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وتقرر أمس السبت، في ختام جلسة امنية عقدها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، عدم السماح لمواطني اسرائيل العرب بدخول مدينة جنين عبر منفذي غلبوع- الجلمة وبرطعة -ريحان والخروج منها سواء بالمركبات او مشيا على الاقدام، كما تم منع دخول تجار ورجال اعمال كبار من سكان جنين الى الاراضي الإسرائيلية، فيما تقرر منع الزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان منطقة جنين في اطار التصاريح الخمسة الاف التي اتفق عليها من قبل، هيئة البث "كان" الإسرائيلية.

ومن جانب آخر، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس السبت بزيارة مركز تل أبيب سوراسكي الطبي (إيخيلوف) حيث يعالج ضحايا الهجوم الذي وقع الخميس المنصرم، وأكد بينيت أثناء زيارته للمستشفى أن إسرائيل ماضية في "هجوم لوقف هذه الهجمات".

وأضاف بينيت، "لن تكون هناك قيود على قوات الأمن والجيش الإسرائيلي والشين بيت والشرطة الإسرائيلية. سنواصل ملاحقة المسلحين في كل مكان".