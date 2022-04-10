تقرير : آييليت شاكيد أجرت محادثات بشأن الانضمام إلى المعارضة ولكنها قررت إنقاذ الحكومة الحالية

أبلغ "الليكود شاكيد، بأن أمامها ساعتين فقط لتقرر ما إذا كانت ستنضم إلى الحزب أو أن يبحث الليكود عن عضو آخر"

أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييليت شاكيد، قامت بإجراء محادثات مع حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو - بشأن الانضمام إلى المعارضة وذلك بعد أن استقالت إديت سيلمان رئيسة الائتلاف الحكومي عن حزب يمينا الأسبوع الماضي، لتفقد الحكومة الإسرائيلية أغلبيتها في الكنيست.

وأبلغ مسؤولو الليكود شاكيد، بأن أمامها ساعتين فقط لتقرر ما إذا كانت ستنضم إلى الحزب أو أن يبحث الليكود عن عضو آخر للانشقاق وإسقاط الحكومة، حسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وأكد تقرير القناة دون ذكر أي مصادر، أنه قد تم إبلاغ شاكيد، بأنها يمكن أن تحصل على أي دور تريده - أي وزارة - إذا غادرت التحالف و قررت الانضمام إلى "الليكود" الذي يقوده زعيم المُعارضة بنيامين نتنياهو.

وأردف التقرير، أن شاكيد رفضت أن يُحدد لها "موعد"، وأبلغت الليكود عقب الاجتماع مع نير أورباخ وعبير كارا زميليها في "يمينا" بأنهم اتفقوا على العمل كمجموعة.

وعرض مسؤولو الليكود على نواب "يمينا" أماكن محجوزة على قائمته في الانتخابات المقبلة، لكن شاكيد وكارا وأورباخ قرروا محاولة اتخاذ خطوة أخرى لدعم الحكومة وانقاذها.