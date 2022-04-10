وزير الأمن الإسرائيلي: تخريب قبر يوسف "انتهاك خطير لحرية العبادة"

قال بيني غانتس، "هذا انتهاك خطير لحرية العبادة في أحد أقدس الأماكن لليهود"

استنكر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، بشدة قيام مجموعة من الفلسطينيين بتخريب وإلحاق اضرار جسيمة بقبر يوسف في ضواحي مدينة نابلس بالضفة الغربية، معتبرا أن هذه الأعمال "بالغة الخطورة".

وقال بيني غانتس، في بيان صدر بثلاث لغات (العبرية والعربية والإنجليزية) "هذا انتهاك خطير لحرية العبادة في أحد أقدس الأماكن لليهود", مؤكدا أن "إسرائيل ستهتم بترميم المجمع وإعادته بسرعة إلى حالته الأصلية واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث".

وأشار بيني غانتس إلى أنه "في نفس الوقت، وجهت هذا الصباح رسالة واضحة إلى السلطة الفلسطينية"، داعيًا إياها إلى "تعزيز قواتها على الفور في المنطقة والعمل ضد مثيري الشغب والمتطرفين الذين يضر بالاستقرار والأمن والمقدسات ".

من جهته وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، بالصور "الصادمة والهجوم الخطير ليس فقط على القبر نفسه، ولكن أيضا على المعتقدات العميقة للشعب اليهودي"، مؤكدا "سنطبق العدالة على الجناة ونصلح قبر يوسف" وحث على "عودة الهدوء".

يشار إلى أن مجموعة من الفلسطينيين قاموا بإلحاق اضرارا جسيمة صباح اليوم الأحد في قبر يوسف في نابلس، وتم تحطيم شاهد القبر والقاء زجاجة حارقة في المكان، وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريقهم.