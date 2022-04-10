رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن بلاده قد تحولت إلى وضع الهجوم

قال بينيت، إن "دولة إسرائيل قد تحولت إلى وضع الهجوم. وخلال السبت أجرينا تقييمات للأوضاع"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن بلاده ستحاسب من كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة في الاعتداءات والعمليات المسلحة الأخيرة، مؤكدا أن "قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ليلا نهارا في منطقة جنين من أجل استهداف جذور هذا التطرف".

وقال بينيت في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، إن "دولة إسرائيل قد تحولت إلى وضع الهجوم. وخلال السبت أجرينا تقييمات للأوضاع - حيث تعمل قوات الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة على مدار الساعة من أجل استعادة الأمن وقطع هذه الهجمات"، حسب موقع واينت الإسرائيلي.

وأضاف بينيت، "أؤكد مجددًا لا توجد أي قيود مفروضة على الجيش، وجهاز الأمن العام وغيرهما من الأجهزة الأمنية في الحرب على التطرف".

وفي نفس السياق، أكد بينيت، أنه "خلال الليلة الماضية قام فلسطينيون بتخريب قبر يوسف، حيث أطلق عشرات المشاغبين الفلسطينيين حملة تخريب بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى كونهم عمدوا إلى تخريب مكان مقدس لنا، أبناء الشعب اليهودي. وحطموا الحجارة الموضوعة على القبر، وأضرموا النار في هذا المقام، وقد شاهدت الصور مما أشعرني بالصدمة".

وأردف بينيت، "لن نقبل بمثل هذا الاعتداء على مكان مقدس لنا، عشية حلول عيد الفصح اليهودي، وسنلقي القبض على المشاغبين. وبطبيعة الحال سنحرص على إعادة بناء ما خربوه، على غرار ما نقوم به دائمًا".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اعتبر في بيان أن "حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، حيث يدور الحديث عن اعتداء فاحش على حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل يهودي، وعن المساس بمشاعر الشعب اليهودي كله، وذلك في أوج الشهر المقدس لدى المسلمين".