الضفة الغربية: مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق نار تحذيري

قال الجيش الإسرائيلي، إن "المرأة امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت بحوزتها سلاح أم لا"

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد، أن امرأة فلسطينية أصيبت برصاصة في ساقها قرية حوسان القريبة من بيت لحم، وذلك بعد أن تقدمت باتجاه جنود إسرائيليين بطريقة مريبة متجاهلة دعواتهم لها بالتوقف وقيامهم بإطلاق رصاص تحذيري في الهواء.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "المرأة امتنع عن التعليق على ما إذا كانت بحوزتها سلاح أم لا"، مؤكدا أنه " أطلق النار في الهواء اولا وبعد أن لم تتوقف أطلق الجيش النار على الجزء السفلي من جسدها"، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وقدم الجنود الإسرائيليون الإسعافات الأولية للسيدة، التي تعرف باسم غادة إبراهيم علي السبيتين، والتي تبلغ من العمر 47 عامًا، وبعد ذلك نقلها مسعفون فلسطينيون بسرعة إلى مستشفى بيت جالا، حيث لقيت مصرعها هناك متأثرة بجراحها.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل المرأة الفلسطينية، وذلك بعد أن وصلت مستشفى بيت جالا وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم".

يشار إلى أن التوترات تصاعدت بشكل حاد بين إسرائيل والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية الهجمات المسلحة المتكررة في المدن الإسرائيلية والتي خلفت 13 قتيلا. مما جعل الجيش الإسرائيلي يصعد من نشاطاته في الضفة الغربية في محاولة لقمع العنف المتصاعد.