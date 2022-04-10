الحكومة الإسرائيلية صادقت على دراسة سحب المخصصات من عائلات منفذي الهجمات

هذا الاقتراح قدمه رئيس الحكومة نفتالي بماشركة يائير لابيد ومائير كوهين

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على مشروع قانون مشترك بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت والوزراء يائير لابيد ومائير كوهين لإقامة طاقم خاص يقوم بصياغة سياسة بشأن سحب استحقاق عائلات منفذي العمليات من سكان ومواطني إسرائيل للمخصصات، وذلك بعد أن نفذ أبنائهم هجمات واعتداءات.

الطاقم مكون من عدة وزارات حكومية إلى جانب الاستشارة القانونية للحكومة ومجلس الأمن القومي، الطاقم الذي سيتم تشكيله سيعمل على إعداد التوصيات في غضون 60 يوما وسيقوم بعرضها أمام الحكومة.

رئيس الحكومة نفتالي بينيت صرح بالخصوص وقال:"نحن مصممون على تعديل والاهتمام بكل ما أهمل من سنوات، وتغيير المعادلة بحيث يصبح من غير المجدي المشاركة في الهجمات الإرهابية ضد مواطني إسرائيل. تقديم الميزانيات من الدولة الى عائلات الإرهاب غير منطقي تماما وحان الوقت لتصحيح الظلم. حكومة إسرائيل ستواصل مكافحة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لها، لا يوجد قيود بهذا الموضوع. إسرائيل ستحاسب كل من لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الهجمات".

وأضاف وزير الخارجية يائير لابيد :"الإرهابيون وأبناء عائلاتهم يجب أن يعرفوا أنه يوجد ثمن لاستهداف الأبرياء. لا يمكن أن تواصل الدولة دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين الذين كان بإمكانهم منع هجمات وخسائر في الأرواح البشرية".

وتطرق بينيت في مستهل الجلسة الى الحوادث الأمنية الأخيرة وقال :"هذا يوم صعب، يوم سيتم فيه دفن ثلاثة ضحايا عملية تل أبيب، القلب مكسور، أقدم تعازيي العميقة للعائلات. أمس زرت أربعة من المصابين في مستشفى ايكيلوف، ورسالتهم كانت متشابهة جدا: نحن أقوياء، قوموا ما يجب عليكم القيام به حتى ننتصر".