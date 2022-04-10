English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تبادل إطلاق نار في جنين وإصابة شقيق منفذ عملية تل أبيب أثناء محاولة اعتقاله

تبادل إطلاق نار في جنين وإصابة شقيق منفذ عملية تل أبيب أثناء محاولة اعتقاله

i24news

دقيقة 1
مدرعات إسرائيلية شمال الضفة الغربية ، خلال عملية تفتيش للجيش
JAAFAR ASHTIYEH / AFPمدرعات إسرائيلية شمال الضفة الغربية ، خلال عملية تفتيش للجيش

مصادر فلسطينية : الجيش الاسرائيلي لم ينجح بتصفية الشاب في المنطقة الصناعية، لكنهم اصابوه اصابة خطرة

أصيب شقيق منفذ عملية في تل أبيب، مساء اليوم الأحد، على يد قوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله في جنين للاشتباه في مساعدته في تنفيذ الاعتداء. وبحسب تقارير فلسطينية، سقط ضحايا فلسطينيون أيضا.

Video poster

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نشر بيانا أكد فيه إطلاق النار على أحد أشقاء منفذ العملية في تل أبيب. وقال " أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في منطقة جنين، فيها اثنين من أشقاء منفذ العملية في تل أبيب، وأنجز  البيان ان "المطاردة ما زالت مستمرة".