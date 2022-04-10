مصادر فلسطينية : الجيش الاسرائيلي لم ينجح بتصفية الشاب في المنطقة الصناعية، لكنهم اصابوه اصابة خطرة

أصيب شقيق منفذ عملية في تل أبيب، مساء اليوم الأحد، على يد قوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله في جنين للاشتباه في مساعدته في تنفيذ الاعتداء. وبحسب تقارير فلسطينية، سقط ضحايا فلسطينيون أيضا.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نشر بيانا أكد فيه إطلاق النار على أحد أشقاء منفذ العملية في تل أبيب. وقال " أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في منطقة جنين، فيها اثنين من أشقاء منفذ العملية في تل أبيب، وأنجز البيان ان "المطاردة ما زالت مستمرة".