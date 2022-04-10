الضفة الغربية:الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بعملية طعن في الخليل وتحييد المنفذة

عملية الطعن وقعت في الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل في ساعات العصر

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن احباط عملية طعن عصر اليوم قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل وتحييد المنفذة.

وقال البيان الصادر إنه بموجب أنباء أولية "وصلت إرهابية لإحدى نقاط التفتيش التي يتواجد بها عناصر حرس الحدود وقامت بطعن أحد الجنود ما ادى الى اصابته بالقسم العلوي من جسده بصورة طفيفة وتم تحييد المنفذة".

ونقلت مصادر فلسطينية انه لم يتم بعد التعرف على هويتها وعلى حجم اصابتها بعد اطلاق النار تجاهها ردا على طعنها الجندي.

يتبع ..