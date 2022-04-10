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  • أكثر من 4,5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي على البلاد

أكثر من 4,5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي على البلاد

i24NEWS - AFP

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فتاة تحمل شقيقها في ملجأ مؤقت للاجئين الأوكرانيين في مدرسة في برزيميسل ، بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في 14 مارس 2022.
Louisa GOULIAMAKI / AFPفتاة تحمل شقيقها في ملجأ مؤقت للاجئين الأوكرانيين في مدرسة في برزيميسل ، بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في 14 مارس 2022.

تشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا ، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال

فرّ أكثر من 4,5 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأحصت المفوضية 4,503,954 لاجئاً أوكرانياً الأحد بزيادة 62291 عن آخر حصيلة نشرت السبت.

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وتشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال. 

وفر نحو 210 آلاف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.  وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 نيسان/ابريل.  

واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.