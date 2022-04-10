تحييد مواطن حاول سرقة سلاح من جندية في مدينة أشكلون جنوب اسرائيل

مواطن حاول خطف سلاح من جندية في مدينة عسقلان جنوب اسرائيل، تم تحييده بإطلاق نار

في ظل التوتر الأمني ​​في اسرائيل وبعد ساعات فقط من هجوم الحرم الإبراهيمي الذي أصيب فيه مقاتل من حرس الحدود بجروح طفيفة حادثة أمنية أخرى، هذه المرة في الجنوب في مدينة اشكلون، اذ تم تحييد رجل اسرائيلي خطف سلاحًا من جندية الليلة الأحد بالرصاص.

وبعد تحقيق الشرطة اتضح ان الرجل الذي قتل هرب من مصحة نفسية وخطف سلاحا من جندية. بعكس ما اعتقد في البداية ان الحادث على خلفية قومية وأمنية.

وفي وقت سابق اليوم، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية مطاردة في منطقة جنين لأفراد من عائلة رائد حازم، الذي قتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم إطلاق نار على حانة في تل أبيب يوم الخميس الماضي. ولكن لم يتم القبض على الاثنين والمطاردة ما زالت مستمرة.