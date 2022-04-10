الكابينيت السياسي الأمني يصادق على خطة بيني غانتس لتعزيز السياج الحدودي مع السلطة الفلسطينية

وافق أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​اليوم الأحد على الخطة التي قدمها وزير الأمن بيني غانتس وهي بملبغ 360 مليون شيكل لبناء 40 كيلومترًا إضافيًا من جدار التماس مع السلطة الفلسطينية.

وعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تم خلاله عرض صورة عملياتية في مختلف القطاعات في ظل الهجمات الأمنية الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب شقيق منفذ عملية تل أبيب، على يد قوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله في جنين للاشتباه في مساعدته في تنفيذ الاعتداء.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن عم منفذ عملية تل أبيب رعد حازم يقول ان الجيش الأسرائيلي اتصل بشقيقه فتحي وهدده باقتحام مخيم جنين إذا لم يقم بتسليم نفسه خلال ساعتين.