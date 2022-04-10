المحكمة العليا الإسرائيلية : يمكن لعائلات ضحايا الهجمات المطالبة بتعويضات من السلطة

القرار يأتي على خلفية دفع السلطة الفلسطينية معاشات للسجناء الأمنيين الفلسطينيين وعائلاتهم

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية "أن المدفوعات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية الى السجناء الأمنيين الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم تشكل مصادقة على الأنشطة الإرهابية". كما أقرت بأن "السلطة الفلسطينية شريكة بالجرائم التي ارتكبها السجناء-المهاجمين وتتحمل مسؤولية عن الأضرار". معنى القرار هي بأن عائلات القتلى والمصابين في العمليات والهجمات يمكنهم رفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية والمطالبة بتعويضات مالية.

وكانت المحكمة ناقشت في قضية استئناف على حكم صادر في المحكمة المركزية في القدس بأربع دعاوى حيث رفضت المحكمة المركزية بالاقرار بأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن الهجمات التي قتل بها أقرباء هذه العائلات. المحكمة العليا ناقشت مسألة ان "كانت المدفوعات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للسجناء الأمنيين وعائلاتهم تعتبر بمثابة تصديق للأنشطة الأمنية والهجمات والعمليات التي نفذها السجناء الأمنيين، وبذلك من الممكن محاسبتهم على نتائجها".

واتخذ القرار بأغلبية أصوات القضاة وأقر بأن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للسجناء الأمنيين وعائلاتهم يشكل تصديقا بحسب قانون الأضرار "نتيجة لذلك، السلطة الفلسطينية شريكة بالفظائع التي نفذها السجناء-المهاجمين، بموجب البند 11 للقانون وتفرض عليهم مسؤولية التسبب بأضرار". مع ذلك أشار القضاة إنه لا يمكن إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات عقابية.