إسرائيل:غانتس يوقع على أوامر اعتقال اداري بحق مواطنين عربيين بعد توصيات من الشاباك

جاءت توقيع القرارات من قبل وزير الامن الإسرائيلي بعد توصية من جهاز الامن العام-الشاباك

بعد توصية من الشاباك،وقع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم على أمري اعتقال اداري بحق مواطنين عربيين ، أحدهم من سكان مدينة قلنسوة وسط إسرائيل والثاني من بلدة طرعان شمالي إسرائيل.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الأمن وقع امر الاعتقال الإداري بحق المواطن من قلنسوة لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد شبهات اتضحت لجهاز الأمن العام-الشاباك أنه لديه نوايا للقيام بأنشطة أمنية خطيرة خلال فترة شهر رمضان، وذكر البيان أن المعتقل مؤيد لحركة حماس وعلى تواصل مع نشطاءه، وكانت لديه منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد هذا التوجه.

وصدر بالنسبة للمعتقل الإداري الثاني وهو من سكان قرية طرعان شمالي إسرائيل، أمر اعتقال اداري مدة نصف عام، وذلك بعد الحصول على معلومات استخباراتية جمعها جهاز الأمن العام-الشاباك، اتضح خلالها شبهات بأنه كان متورطا بأنشطة أمنية غير مشروعة وأن لدية الامكانية للوصول إلى أسلحة.