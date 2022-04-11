الضفة الغربية: مقتل فلسطيني بعد أن القى زجاجات حارقة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي

أصيب فجر اليوم الإثنين مواطنان يهوديان متدنيان بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار في محيط ضريح سيدنا يوسف

قالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينية (محمد علي غنيم 21 عاما) من بلدة الخضر، على بعد عدة أميال غربي بيت لحم، في ما أصيب فجر اليوم الإثنين مواطنان يهوديان متدنيان بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار في محيط ضريح سيدنا يوسف.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة له على تويتر إنه "خلال عملية في المنطقة، حدد المقاتلون مشتبها ألقى زجاجات حارقة على مركبة إسرائيلية كانت تسير على الطريق 60 وعرّض الركاب للخطر" وتابع "إن القوة فتحت النار وأصابت المشتبه به".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قتلت امرأة فلسطينية في بلدة حوسان برصاصة في ساقها قرية حوسان القريبة من بيت لحم، وذلك بعد أن تقدمت باتجاه جنود إسرائيليين بطريقة مريبة متجاهلة دعواتهم لها بالتوقف وقيامهم بإطلاق رصاص تحذيري في الهواء.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات خلال شهر رمضان المبارك، وقتل أكثر من عشرة إسرائيليين في عمليات عدائية على مدن بئر السبع والخضيرة وبني براك في الأسابيع المنصرمة، مع هجوم مميت آخر على حانة في تل أبيب يوم الخميس الماضي بعد بداية شهر رمضان الفضيل.