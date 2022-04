الضفة الغربية: اصابة مواطنين يهوديين بجروح إثر إطلاق النار عليهم وهم في طريقهم إلى قبر النبي يوسف

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الإثنين، أن يهوديين اسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف هاسيديك، أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضاف الجيش أن "اليهوديين كانا يحاولان الوصول إلى قبر يوسف، دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والذي يشرف عادة على زيارات المصلين اليهود"، مؤكدا أنه "بعد أن تم إطلاق النار عليهم وصلوا إلى حاجز عسكري قرب المرقد حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا" مشيرا إلى أنهم "كانوا مصابين بجروح خفيفة إلى متوسطة".