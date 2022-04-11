الضفة الغربية: اصابة مواطنين يهوديين بجروح إثر إطلاق النار عليهم وهم في طريقهم إلى قبر النبي يوسف

أضاف الجيش أن "اليهوديين كانا يحاولان الوصول إلى قبر النبي يوسف، دون التنسيق مع جيش الإسرائيلي"

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الإثنين، أن يهوديين اسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف هاسيديك، أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضاف الجيش أن "اليهوديين كانا يحاولان الوصول إلى قبر يوسف، دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والذي يشرف عادة على زيارات المصلين اليهود"، مؤكدا أنه "بعد أن تم إطلاق النار عليهم وصلوا إلى حاجز عسكري قرب المرقد حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا" مشيرا إلى أنهم "كانوا مصابين بجروح خفيفة إلى متوسطة".

https://twitter.com/i/web/status/1513383857839644672 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وألحق شبان فلسطينيين، اليوم الإثنين، بتحطيم أجزاءً من قبر يوسف شرق نابلس، وذلك للمرة الثانية على التوالي، فيما كانوا مجموعة من الفلسطينيين قاموا بإلحاق اضرارا جسيمة صباح أمس الأحد في قبر يوسف في نابلس، وتم تحطيم شاهد القبر والقاء زجاجة حارقة في المكان، وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريقهم.

https://twitter.com/i/web/status/1513403491162669056 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، استنكر بشدة قيام مجموعة من الفلسطينيين بتخريب وإلحاق اضرار جسيمة بقبر يوسف في ضواحي مدينة نابلس بالضفة الغربية، معتبرا أن هذه الأعمال "بالغة الخطورة".